Венгерские фанаты устроили драку с лондонской полицией на матче отбора ЧМ-2022

Фанаты сборной Венгрии устроили потасовку с английской полицией во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В пресс-службе правоохранительных органов Лондона заявили, что сотрудники полиции вошли на трибуну, чтобы задержать одного из зрителей за нарушение общественного порядка на почве расизма в отношении стюарда.

«Во время задержания произошли незначительные беспорядки, в которых участвовали и другие зрители. Порядок был быстро восстановлен, больше инцидентов не было», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

Также сообщается, что венгерские фанаты освистали вставших на колено английских футболистов, а после того, как сборная Венгрии забила мяч, на гостевом секторе зажгли файер.

Встреча между командами Англии и Венгрии, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Джон Стоунз. У гостей отличился Роланд Шаллаи.

Ранее сообщалось, что матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Албании и Польши был прерван на 79-й минуте из-за беспорядков, которые устроили болельщики албанской команды.