Губерниев: для меня Зайцева всегда была и будет чистой спортсменкой

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев критично высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) аннулировать результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на зимних Олимпийских играх в Сочи.

В измененных финишных протоколах указано, что сделано это в рамках решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Чтобы не было разночтений — для меня биатлонистка Ольга Зайцева всегда была и будет честной и чистой спортсменкой!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

МОК перераспределил итоги женской биатлонной эстафеты 4х6 км на Играх в Сочи. Тогда женская сборная России, в составе которой пробежала Зайцева, заняла второе место. Теперь, после аннуляции результатов российской биатлонистки, серебряные медали получила команда Норвегии — Фанни Биркеланд, Тириль Экхофф, Анн-Кристин Флатланн и Торе Бергер.

Бронзовые медали получила команда Чехии, в составе которой бежали Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова. Золото тогда взяла украинская сборная — Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Белосюк.

24 сентября 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Зайцевой на свою дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка была признана виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.

Ранее сообщалось, что Зайцева, завершившая в 2015 году спортивную карьеру, прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о перераспределении мест в женской биатлонной эстафете на Олимпийских играх в Сочи.