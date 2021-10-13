Симеоне хотел переманить Месси в «Атлетико» через Суареса

Аргентинский нападающий Лионель Месси мог продолжить свою карьеру в мадридском «Атлетико» после ухода из каталонской «Барселоны».

Наставник мадридского клуба, который в сезоне-2020/21 завоевал золотые медали чемпионата Испании, Диего Симеоне признался, что просил уругвайского нападающего Луиса Суареса связаться с Месси.

«Я не звонил Лео, но я звонил Луису Суаресу, чтобы спросить, как дела у Месси, есть ли хоть малейший шанс, что он может перейти в «Атлетико». Все длилось около трех часов, потому что «ПСЖ» уже начал работу по подписанию Лионеля», — приводит Goal со ссылкой на Ole слова Симеоне.

Месси и Суарес дружат, они вместе выступали в «Барселоне» с 2014 года, когда уругвайский футболист пополнил состав каталонцев.

Суарес покинул «Барселону» летом 2020 года после прихода на пост главного тренера Роналда Кумана, который оказался не заинтересован в услугах футболиста. Форвард перешел в «Атлетико». Месси летом 2020 года после разгромного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8 заявил о желании покинуть команду, однако в итоге передумал. Но летом 2021 года все же ушел из «Барселоны», поскольку команда не заключила с ним новый контракт. Теперь Месси выступает в «ПСЖ».