Роналду обновил рекорд по хет-трикам за сборную

Нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 в матче между сборными Португалии и Люксембурга.

Таким образом, форвард установил новый мировой рекорд, теперь на его счету десять хет-триков в поединках сборных. Примечательно, что Роналду обновил свой собственный рекорд, который установил в 2019 году, когда трижды отличился в матче против Литвы — та встреча, проходившая в рамках квалификации на чемпионат Европы — 2020, закончилась со счетом 6:0. Всего за карьеру португалец сделал 58 хет-триков.

Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу португальской сборной. Еще два мяча у Португалии забили одноклубник Роналду по «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Жоау Палинья.

В своей группе Португалия идет на втором месте после шести сыгранных матчей отборочного этапа. Команда набрала 16 баллов и уступает одно очко лидирующей Сербии, имея при этом один поединок в запасе. Люксембург расположился на третьей строчке, команда также сыграла шесть матчей и набрала в них шесть очков.