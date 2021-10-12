Матч отбора ЧМ-2022 Албания — Польша был прерван из-за беспорядков фанатов

Поединок отборочного этапа чемпионата мира — 2022, который состоится в Катаре, между сборными Албании и Польши был прерван на 79-й минуте из-за беспорядков, которые устроили болельщики албанской сборной.

На 77-й минуте Польша открыла счет — первый и единственный гол в этом поединке оформил нападающий Кароль Свидерски с передачи Матеуша Клиха. Такое развитие событий не понравилось албанским фанатам, которые начали бросать на поле посторонние предметы.

На 79-й минуте главный арбитр поединка, француз Клеман Тюрпен был вынужден остановить матч и увести команды в подтрибунное помещение.

Через некоторое время футболисты вернулись на поле, и поединок был возобновлен. Гол Свидерски остался единственным в матче, Польша одержала важную победу со счетом 1:0.

После восьми туров в группе I Польша занимает вторую строчку, имея в активе 17 баллов. Албания идет третьей и имеет на два очка меньше. Возглавляет турнирную таблицу группы национальная английская команда, которая за восемь поединков набрала 20 очков.