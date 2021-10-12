Представитель Усика рассказал, когда украинец проведет бой с Фьюри

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, рассказал, когда стоит ожидать поединок украинского боксера и чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри. Слова промоутера передает Sky Sports.

«Это произойдет после того, как Усик победит Энтони Джошуа в матче-реванше. Был ли Усик впечатлен уверенной победой Фьюри в бою с Уайлдером? Да, он был впечатлен тем, как боксеры дрались, не демонстрируя при этом боксерских навыков. Они пытались нанести как можно больший урон друг другу», — сказал Красюк.

Ранее отец Фьюри после победы своего сына над американцем Деонтеем Уайлдером заявил, что единственный дальнейший достойный соперник для Тайрона — украинец Александр Усик.

Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Накануне Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.