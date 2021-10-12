Словенские фанаты избили россиян после матча отбора ЧМ-2022

Фанаты сборной Словении напали на болельщиков команды России после матча восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил болельщик Роман, компания из пяти человек вышла со стадиона и пошла пешком в отель. При этом на зрителях не было цветов сборной России.

«В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — заявил российский болельщик.

Встреча между сборными России и Словении, прошедшая 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У хозяев мяч забил Йосип Иличич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев прокомментировал ситуацию в Грозном, где 3 октября на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном задержали болельщика московского «Спартака». Фанат находился в неадекватном состоянии, нецензурно ругался, оскорблял людей на национальной почве.