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Сборная России показала, как Карпин и игроки исполнили песню «Валера»

Пресс-служба сборной России опубликовала в Telegram видео, на котором главный тренер Валерий Карпин и футболисты исполнили в раздевалке песню «Валера» после победы над командой Словении в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча между сборными России и Словении, прошедшая 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У хозяев мяч забил Йосип Иличич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее Карпин рассказал, что он хочет сделать после победы над Словенией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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