Наставник сборной Словении: Дзюба был моим кошмаром

Наставник сборной Словении Матьяж Кек вспомним матч первого круга отборочного турнира к чемпионата мира по футболу против России, передает РИА «Новости».

«В Сочи Дзюба был мои кошмаром. Сегодня играет совершенно другая команда – гибкая, быстрая, и это заметно по турнирной таблице», — сказал Кек.

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи, заявив, что ему надо набрать физическую форму.

11 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Словению со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил гол Георгия Джикии в отборочном матче к чемпионату мира со Словенией.