Форвард сборной Хорватии: кажется, что последний матч с Россией будет решающим

Нападающий сборной Хорватии по футболу Иван Перишич высказался о ничьей в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Словакии, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы разочарованы тем, что не выиграли, но гордимся хорошей игрой. У нас есть месяц на подготовку. Кажется, что последний матч дома с Россией 14 ноября будет решающим, но сначала у нас Мальта», — сказал Перишич.

Счет открыл словак Иван Шранц. Сравнял счет хорват Андрей Крамарич. На 45-й минуте Лукаш Граслин вновь вывел сборную Словакии вперед. На 71-й минуте полузащитник Лука Модрич спас хорватов от поражения в матче.

Таким образом, сборная Хорватии опустилась на вторую строчку в группе H, набрав 17 баллов. Возглавила таблицу сборная России с 19-ю очками. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.