Билялетдинов: не испытываю сумасшедших эмоций от победы России над Словенией

Экс-игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал победу сборной России в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Словении, передает Sport24.

«Доволен, что взяли три очка, что мы на первом месте, но эмоций каких-то сумасшедших не испытываю. Ровный матч, любой мог выиграть в итоге. Забили два, через себя даже забиваем — глаза радуются», — сказал Билялетдинов.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил гол футболиста сборной России Георгия Джикии в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Словении.