Гладилин: Карпин и его штаб выбрали правильную тактику против Словении

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе сборной России над командой Словении в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Он порадовался успеху нашей национальной команды, отметив, что российской сборной еще предстоит расти.

«Игра очень понравилась. Боевая, были два равных соперника и оба имели шансы на победу. Первый тайм мы сыграли более удачно, хорошо использовали стандартные положения и сумели реализовать их, повели в счете. А потом шла равная борьба, соперник старался и забил нам. Теоретически, у них еще сохранялись шансы на второе место, так что эта игра была ключевая для обеих команд. Наши выдержали, проявили характер и мастерство. Команда не отсиживалась, не строила оборонительные редуты, сражалась и бились. Можно выделить среднюю линию: Джикия, Дивеев, вратарь Сафонов, Баринов, Кузяев — те, кто старались и выдержали игру.

Карпиным и его штамбом была выбрана правильная тактика, поначалу немножко был мандраж, но минут 15 прошло, и началась игра, показали хороший футбол. Это хороший футбол для нашей команды, к тому же, много игроков меняется. Прогресс есть, результат очень хороший.

У нас в сборной два хороших вратаря — Гильерме и Сафонов. Хорошо, что Матвей поверил в себя, ему еще надо расти. Гильерме — более старший, более опытный. Два классных вратаря есть в обойме, и это очень хорошо.

По линии атаки скажу так: играть на выезде очень сложно. Все старались, отрабатывали задачу, которую поставил главный тренер. Моменты создавались, два защитника забили при стандартных положениях. Но не так просто создавать моменты, тем более, чистого форварда у нас и нет – но и у словенцев их не было: все отрабатывали назад и вперед. Сейчас все так играют: Италия показала это на последнем чемпионате Европы, и сейчас все современные команды пытаются так играть. Чистых нападающих, солистов уже нет.

Хорваты сыграли свой матч вничью – это хорошая предпосылка, но надо туда приезжать и играть, как со словенцами. Потому что наши, если будут играть на ничью, наверняка проиграют. У Хорватов очень сильная оборонительная линия, с ними нужно играть в такой же футбол, как со словенцами — не играть на ничью, действовать на результат. У Хорватии выиграть любой сборной непросто, но то, что мы можем с ними сыграть вничью, очень хорошо скажется на нашей мотивации. Это плюсик: ребята поверят в себя, потому что есть задел», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Ранее бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался о победе россиян над Словений (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.