Игрок сборной России рассказал, что Карпин спел в раздевалке после победы над Словенией

Футболист сборной России Игорь Дивеев рассказал, как команда отпраздновала победу над Словенией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».

«В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами. Сейчас все восстанавливаемся», — сказал Дивеев.

Подопечные Валерия Карпина победили со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Ранее бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался о победе россиян над Словений в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.