Россия обыграла Словению и вышла на первое место в группе квалификации ЧМ-2022

Сборная России в матче квалификации к ЧМ-2022 одержала победу над командой Словении со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Квалификация ЧМ-2022. Седьмой тур.

Словения — Россия (1:2)

Голы: 0:1 — Дивеев, 28; 0:2 — Джикия, 32; 1:2 — Иличич, 40.

Ранее комментатор и телеведущий Георгий Черданцев в назвал постоянную смену капитанов сборной России по футболу «детским садом».