Бывший футболист сборной России рассказал о своем конфликте с Карпиным

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Иван Саенко на канале «Матч Премьер» рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Саенко заявил, что в то время, когда Карпин возглавлял «Спартак», команда после каждого матча собиралась в ресторане. Экс-футболист отметил, что у него в тот момент были лучшие в коллективе отношения с тренером. За пределами базы они общались на уровне друзей.

«Но у нас конфликт произошел, после которого меня и Йиранека на трансфер поставили, поэтому в этом моменте у нас прекратились отношения. Было понятно, что уже совместной какой-то работы не будет. Я такой человек, в себя ухожу, встал тогда в позицию. Ужин был, пришли позже на 10 минут. В плане того, что именно меня выставили на трансфер с Йиранеком — то здесь чуть другая позиция», — рассказал Саенко.

Саенко завершил карьеру в 27 лет. До «Спартака» он играл в немецких «Карлсруэ» и «Нюрнберге», а также в воронежском «Факеле».

Ранее Саенко рассказал, что в его приобретении был заинтересован нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.