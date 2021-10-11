Батыршина о гимнастках Авериных: думала, что после ОИ девочки выступят на ЧМ и закончат

Серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина в беседе с «Газетой.Ru» ответила, справедливо ли то, что гимнасткам Арине и Дине Авериным практически гарантированы путевки на Олимпийские игры — 2024.

«Я думала, что после Олимпиады девочки максимум выступят на чемпионате мира и закончат. Но то, что я сейчас увидела на турнире в Москве... Несмотря на талантливую молодежь, которая наступает на пятки, Дина и Арина пока вне конкуренции просто!

Сколько им бог даст сил и здоровья, пусть продолжают и выигрывают. У каждой гимнастки наступит ее время. Если Лала, как и Дарья Трубникова будут сильнее, то они будут получать оценки выше и попадать в состав. Здесь такая здоровая нормальная конкуренция, кто сильнее — тот и едет. Это не значит, что надо уступить дорогу молодым — ай-яй-яй, вы уже все выиграли, идите на пенсию. С какой стати? Если бы они просто просиживали штаны на своих лаврах и говорили, что мы такие именитые и поэтому должны остаться в сборной, ставьте нам оценки просто так... Но нет, они продолжают работать так, что эта молодежь за ними пока не успевает», — сказала Батыршина.

Ранее Батыршина прокомментировала слова президента Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиады Раевой о том, что болгарская команда справедливо победила в групповых соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио.