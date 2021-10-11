Экс-футболист сборной Словении — о Карпине: нельзя с игроками вести себя как с котятами

Бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной Словении Суад Филекович поделился мыслями о наставнике национальной российской команды Валерии Карпине, передает РИА «Новости».

По его мнению, специалист может заставить футболистов играть, а его стиль подходит команде.

«Валерий Карпин – тот, кто нужен сборной России, он боец. Нельзя с игроками вести себя как с котятами, гладить их и ухаживать. Нужно быть требовательным: «Давайте, ребята, давайте, покажите мне все, что умеете, вы должны быть агрессивными и наглыми!» — заявил Филекович.

Также экс-футболист отметил, что игроки могут ненавидеть тренера за его методы, но при этом они обязаны играть сердцем. Он подчеркнул, что в Словении игра строится также, этим сборные и похожи.

Сборные России и Словении сыграют 11 октября в Мариборе в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

После семи туров Россия занимает вторую строчку в группе (16 баллов), Словения идет третьей (10 очков).