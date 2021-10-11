Уайлдер в бою с Фьюри сломал руку

Малик Скотт, тренирующий Деонтея Уайлдера, рассказал о травмах, полученных американским боксером в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

«Да, мы обратились к врачу, но в целом все в порядке. Деонтей сломал руку и рассек губу. Еще у него сломан палец или костяшка, что-то в этом роде», — приводит слова Скотта The Mirror.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем раунде Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2018 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мыслями о победе британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в поединке за звание чемпиона WBC в тяжелом весе.