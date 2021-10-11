Руководитель «Локомотива» может стать спортивным директором «Ньюкасла»

Немец Ральф Рангник, который занимает должность руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива», может стать спортивным директором «Ньюкасла». Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел 80 процентов акций английского «Ньюкасла» у Майка Эшли.

Помимо немца на эту должность «сороки» также рассматривают кандидатуру директора академии «Манчестер Сити» Джейсона Уилкокса, следят за другими специалистами.

После семи стартовых туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.

«Железнодорожники» в десяти турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 17 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее сообщалось, что Ральф Рангник может сменить голландца Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

Рангник до «железнодорожников» работал тренером в «Лейпциге», «Штутгарте», «Шальке» и в ряде других немецких клубов.