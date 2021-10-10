Нападающий «Реала» Бэйл: гольф — гораздо более интеллектуальная игра, чем футбол

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл считает, что гольф — более интеллектуальный вид спорта, чем футболю. Слова валлийца передает Mundo Deportivo.

«В составе «Реала» в гольф играют двое — я и Тибо Куртуа. Так что я, безусловно, номер один в гольфе в команде. Куртуа не лучше меня. Если поблизости проходит турнир по гольфу, то я стараюсь его посетить. Атмосфера, зрители, хорошая погода — все это здорово. Вдобавок, конечно, все ребята очень хорошо играют.

Гольф — гораздо более интеллектуальная игра, чем футбол. Во время игры в гольф я чувствую больше давления, чем когда играю в футбол на глазах у 80 тысяч зрителей», — сказал Бэйл.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бэйл принял участие в трех матчах, отметившись одним голом.

Ранее наставник «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил, что попал в одну компанию к Гарету Бэйлу.