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Баринов отказался болеть за «Локомотив» после назначения нового тренера

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Michael Sohn/AP

Народный артист России Валерий Баринов, комментируя назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива», заявил, что отказывается болеть за «железнодорожников». Слова Баринова передает Rusfootball.

«Это пусть интересует тех, кто будет болеть за «Локомотив». За немецкий «Локомотив». Я за эту команду больше не болею. Там мне лично не за кого болеть. Да, остался Баринов, тот же Гилерме… Но в целом всё это уже не футбол. Как Семину сказали: «Вас, Юрий Павлович, интересует футбол, а нас — бизнес». Вот они с бизнесом пытаются наладить отношения. Так что у меня очень дурное настроение.

Может быть, там будет хорошо, может быть, плохо, но все, что сейчас говорят про «Локомотив» — то ломать стадион, то на 45 лет берут в аренду… Зачем на 45 лет? 45 лет стадион строить будут?» — заявил Баринов.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург».

Также Гисдоль был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. Под руководством серба клуб стал обладателем Кубка России сезона-2020/21. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники», набравшие 17 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что не знает Маркуса Гисдоля.

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Футбол. Чемпионат России
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