Де Брюйне о поражении от Италии: мы лишь Бельгия, давайте будем честны

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне, говоря о поражении в матче за третье место в Лиге наций от Италии (1:2), заявил, что в его команде нет таких топ-игроков, как у итальянцев и французов. Слова де Брюйне передает Het Laatste Nieuws.

«При всем уважении к нашим игрокам, мы «лишь» Бельгия. У нас новое поколение футболистов, а сегодня многих не было – таких топ-игроков, как Лукаку и Эден Азар. Давайте будем честны по поводу нашей команды. У Италии и Франции есть 22 топ-футболиста, у нас – нет», – сказал де Брюйне.

Напомним, счет в матче открыл итальянский полузащитник Николо Барелла. Удвоил преимущество сборной Италии форвард Доменико Берарди, реализовав 11-метровый удар. На 86-й минуте бельгиец Шарль де Кетеларе отыграл один мяч для своей команды.

Матч проходил на «Альянц Арене» в Турине (Италия).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сборная Испании обыграла Италию в матче 1/2 финала Лиги наций.