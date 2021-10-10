Американский хоккеист расторг контракт с украинским клубом из-за расистского скандала

Американский защитник Джален Смерек покинул украинский хоккейный клуб «Донбасс» из-за расистского скандала. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Смерек и «Донбасс» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, на 36-й минуте матча после потасовки украинский нападающий «Кременчука» Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращен к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, выступающему за донецкий клуб.

Украинская хоккейная лига дисквалифицировала Денискина на 13 матчей. В обязательную дисквалификацию входят только три матча, а остальные десять игр хоккеист может выкупить. Стоимость одного матча — 5000 гривен.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Клейтон Келлер отреагировал на этот расистский скандал.