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Кожевников прокомментировал слова экс-игрока НХЛ о том, что Овечкин «кончился»

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twitter.com/CapitalsPR

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал тафгая Джона Скотта, который выразил мнение о том, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет побить рекорд по Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

«У каждого свое мнение, что здесь такого? Он считает, что знает все. Только правда в том, что никто не знает ничего, по большому счету. Нам лишь остается надеяться, что Овечкину рекорд Гретцки все же покорится. Посмотрим, как будет складываться сезон, лишь бы Александру не мешали травмы. Это самое главное.

А так, он — крупный мальчик, опытный товарищ, себя в обиду не даст. Овечкин — парень такой, он всегда в режиме находится. Сил у него достаточно. А что будет в итоге — посмотрим. Желательно, конечно, чтобы достижение Гретцки он побил. Не думаю, что Олимпиада в этом ему как-то помешает», — заключил Кожевников.

Гретцки является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. В его активе 894 гола. Затем идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Всего он принял участие в 1197 матчах НХЛ, в которых набрал 1320 очков (730 голов + 590 передач).

Ранее стало известно, что Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
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