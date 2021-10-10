Экс-игрок НХЛ об Овечкине: он кончился

Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона» Джон Скотт высказался о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине, передает Russian Machine Never Breaks.

«Овечкин кончился. Его просто закроют. Я не думаю, что Ови даже приблизится к рекорду Гретцки. Не думаю, что в этом сезоне он даже 30 голов забьет», — сказал Скотт.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых набрал 42 (24+18) очков. В Кубке Стэнли он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в пяти встречах.

8 октября сборная России включила Овечкина в тройку хоккеистов, вызванных на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Также в список вошли вратарь «Тамба-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и форвард «молний» Никита Кучеров.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о травме капитана команды Александра Овечкина, полученной во время предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз».