Боксер Тищенко: Фьюри может залезть кому-то в голову своими выходками, но не Усику

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался о возможном противостоянии британца Тайсона Фьюри, защитившего титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе против Деонтея Уайлдера, с украинцем Александром Усиком, владеющим остальными поясами. Этот бой, вероятно, состоится, если Усик одержит победу в реванше с Энтони Джошуа. Тищенко отметил, что и Усик, и Джошуа, были бы интересными соперниками для Фьюри.

«Мне и тот, и другой бой было бы любопытно посмотреть. Конечно, интереснее смотреть бой двух чемпионов. Если к тому моменту будет Усик чемпионом, то это будет интересно. Но с Фьюри не будет легко ни ему, ни Джошуа. Он очень неудобный соперник, и победить его крайне сложно любому спортсмену», — сказал Тищенко «Газете.Ru».

Эксперт также высказался о вызывающей манере поведения Фьюри как на ринге, так и вне его. Тищенко считает, что это может создавать психологические проблемы для кого-то из его соперников, но если Усику доведется сразиться с Фьюри, украинец на это обращать внимания не будет.

«Профессионалы все равно люди, у всех разная психология. Кто-то может абстрагироваться от этого, кто-то — нет. Думаю, что кому-то Фьюри своими выходками, словами и поведением может залезть в голову и сыграть на этом. Но есть и такие спортсмены, которые не будут обращать на это внимание и на которых это никак не повлияет. В их числе Александр Усик – на него выходки Фьюри не повлияют», — заключил Тищенко.

Ранее Фьюри оценил вероятность проведения поединка против Усика.