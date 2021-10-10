Вратарь сборной Украины Пятов побил рекорд экс-игрока «Зенита» Тимощука

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов побил рекорд Анатолия Тимощука, став самым возрастным игроком сборной Украины.

Пятов вышел на поле в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Финляндии (2:1). На момент встречи голкиперу «Шахтера» было 37 лет и 103 дня.

Для Пятова этот матч стал 100-м в футболке национальной команды.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная Украины, набравшая восемь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы D. В следующем матче команда примет Боснию и Герцеговину.

Ранее бывший футболист сборной СССР и экс-тренер сборной Украины Александр Заваров высказался о шансах национальной команды выйти в групповой этап чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Хорошая победа, ребята большие молодцы. Хочу отметить Яремчука, он был сегодня лучшим на поле. У этой сборной есть все шансы на выход в Катар, есть много хороших игроков, которые могут вести игру. Будем надеяться увидеть эту сборную на ЧМ», — сказал Заваров.