Олимпийская чемпионка Максимова тремя словами описала Винер-Усманову

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Анастасия Максимова поделилась мнением о главе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главном тренере национальной команды Ирине Винер-Усмановой.

«Ирина Александровна — строгая, требовательная, властная. Но она и себе поблажек не дает. Все на личном примере! Мы в 6 утра еле-еле просыпаемся — а она уже плавает! Если сбор в Хорватии, после тренировки вместе ходим босиком по камням. Если в Новогорске — по траве», — цитирует Максимову «Спорт-Экспресс».

Ранее Винер-Усманова объяснила решение организации снять кандидатуру Натальи Кузьминой с выборов главы технического комитета Международной федерации гимнастики.

Кузьмина занимала пост главы технического комитета FIG, однако после Олимпийских игр — 2020 в Токио Винер-Усманова заявила, что российская организация отзовет ее кандидатуру.

Таким образом Винер-Усманова отреагировала на судейский скандал на Играх в Токио. Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).