Экс-игрок сборной СССР оценил шансы Украины пробиться на чемпионат мира

Бывший футболист сборной СССР и экс-тренер сборной Украины Александр Заваров высказался о шансах национальной команды выйти в групповой этап чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В матче шестого тура отборочного раунда украинцы обыграли Финляндию со счетом 2:1.

«Хорошая победа, ребята большие молодцы. Хочу отметить Яремчука, он был сегодня лучшим на поле. У этой сборной есть все шансы на выход в Катар, есть много хороших игроков, которые могут вести игру. Будем надеяться увидеть эту сборную на ЧМ», — цитирует Заварова «РБК-Спорт».

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная Украины, набравшая восемь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы D. В следующем матче команда примет Боснию и Герцеговину.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова поддержала идею Виталия Милонова провести товарищеский матч между сборными России и Украины.

«Прекрасная инициатива. Вопрос — исполнима ли она со стороны Украины? Это прекрасное предложение, только украинская сторона ее не примет. Это поспособствует укреплению взаимоотношений между странами», — сказала Журова.