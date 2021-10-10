Юрист рассказал, как отзыв аккредитации Московской лаборатории повлияет на атлетов

Спортивный юрист Артем Пацев заявил, что лишение аккредитации Московской антидопинговой лаборатории не повлияет на российских спортсменов.

«На спортсменов это влиять никак не будет, это вообще не связанные друг с другом вещи. Лаборатория не действует с ноября 2015 года. Спортсменам точно не стоит беспокоиться, это вообще не их дело, какие лаборатории проверяют пробы. Как брали пробы и отвозили их в остальные лаборатории по всему миру, а их больше 30, так и будут. Вот если только кто-то хотел работать в московской лаборатории и проверять допинг-пробы, то ему, наверное, не очень приятно», — цитирует Пацева «Матч ТВ».

Решение о лишении аккредитации было принято исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 октября, однако лаборатории было запрещено проводить работу с допинг-пробами с января 2020 года. Причиной ее закрытия стало лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия в декабре 2019 года после того, как WADA обнаружило манипуляции с данными лаборатории и допинг-пробами российских спортсменов.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Ранее сообщалось, что РУСАДА не обжалует отзыв аккредитации у Московской лаборатории.