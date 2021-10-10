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Боец UFC арестован по делу о домашнем насилии

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Depositphotos

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Луис Пенья арестован по обвинению в домашнем насилии и нанесении побоев, сообщает MMA Junkie.

По информации источника, спортсмен был задержан полицией в Дирфилд-Бич, штат Флорида и помещен в тюрьму округа Бровард в Форт-Лодердейле.

Для бойца это не первый арест в 2021 году. В июне он был взят под стражу по обвинению в ограблении и избиении.

В профессиональной карьере Пенья провел 13 поединков, в которых одержал десять побед и потерпел три поражения. Последний бой он провел 17 апреля 2021 года на турнире UFC on ESPN 22, где одержал победу над Александром Муньозем раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс арестован в Лас-Вегасе по подозрению в домашнем насилии.

Американский спортсмен провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации из-за запрещенного удара локтем. Еще один бой признан несостоявшимся.

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