45 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в заключительном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти-центр», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Патрик Марун, также отличились Алекс Киллорн, Брейден Пойнт. У хозяев шайбы забросили Кевин Коннотон и Сэм Райнхарт.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 45 бросков. Форвард «Тампы» Никита Кучеров провел на льду 20 минут 43 секунды, совершил один бросок и завершил игру с показателем полезности »-1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев за 21 минут 55 секунд нанес три броска в створ ворот соперника.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 25 сейвов.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 14 октября. В первой встрече нового сезона «Тампа» примет «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Флориду» благодаря нескольким очкам Кучерова и Сергачева.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Флорида Пантерз» (Санрайз, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)