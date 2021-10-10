Сборная Англии побила личный рекорд по числу матчей на ноль за календарный год

Сборная Англии нанесла разгромное поражение команде Андорры в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который должен пройти в Катаре.

Встреча, прошедшая в Андорра-ла-Велье на стадионе «Насьонал», завершилась со счетом 5:0 в пользу англичан. В составе победителей отличились Бен Чилуэлл, Букайо Сака, Тэмми Абрахам, Джеймс Уорд-Праус и Джек Грилиш.

Эта победа стала для сборной Англии 12-й без пропущенных мячей в 2021 году. Национальная сборная побила собственный рекорд по числу матчей на ноль за календарный год. Прежнее достижение было установлено в 1966 году, когда англичане не пропускали в 11 играх.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Англии, набравшая 19 очков, лидирует в турнирной таблице группы I. В следующем матче команда примет Венгрию.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству стран, которым он забивал в международных матчах.

Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Европа. Группа I

Андорра — Англия — 0:5

Голы: 0:1 — Чилуэлл, 17; 0:2 — Сака, 40; 0:3 — Абрахам, 59; 0:4 — Уорд-Праус, 79; 0:5 — Грилиш, 86.