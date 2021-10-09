Кафельников о победе России над Словакией: команда Карпина не наиграла на победу

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился эмоциями от победы сборной России по футболу в отборочном матче к чемпионату мира против Словакии, передает «Матч ТВ».

«Матч не отражал тот счет, который мы увидели в результате. В лучшем случае команда наиграла на ничью, но точно не на победу. Не могу даже никого отметить, да и комментировать нечего», — сказал Кафельников.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший поделился мнением о победе сборной России над Словакией в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года.