Экс-тренер «Тоттенхэма» посоветовал Кокорину уйти из «Фиорентины»

Бывший тренер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением об игроке итальянской «Фиорентины» Александре Кокорине, передает «РБ Спорт».

«Бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлеченным в его обсуждение. Но если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен «Фиорентине», стоит уйти из клуба», — сказал Реднапп.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В текущем сезоне Серии А Кокорин провел два матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин зарабатывает в своем клубе €1,8 млн в год. По этому показателю Кокорин уступает лишь Николе Миленковичу (€2,5 млн в год) и Хосе Кальехону (€2,2 млн в год). Одинаковую с Кокориным зарплату имеют Николас Гонсалес, Лукас Торрейра и Софьян Амрабат.