Лоза назвал позором игру сборной России

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал игру сборной России в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словакии.

«Я вчера не мог смотреть матч, это было мучительно. То, что исполняла наша сборная нельзя назвать игрой в футбол. Это позор, играть таким образом у себя на родине против слабой Словакии. Я понимаю, если бы приехала сборная Франции или Испании, и мы играли с 50-й минуты на отбой, не выходя со своей половины поля. Как так происходит, что у сборной Словакии в три раза больше ударов, чем у нашей команды?» — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Музыкант считает, что с такой игрой сборной России не стоит отбираться на чемпионат мира — 2022.

«Не понимаю, зачем сборной России ехать на чемпионат мира в Катар, чтобы опозориться? Если не умеешь играть в футбол, сиди и не высовывайся, жди когда появятся хорошие игроки и тренера в стране», — сказал Лоза.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее в Госдуме назвали вялой игру сборной России в матче со Словакией.