УЕФА пошутил над словаками после их поражения от сборной России

Официальный аккаунт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на русском в Twitter пошутил над сборной Словакии после поражения от россиян со счетом 0:1 в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Согласно данным УЕФА, сборная России владела мячом лишь 30% времени матча.

«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — написано в сообщении, к которому прикреплена гифка с удивленным лицом защитника сборной Словакии Милана Шкриньяра.

Именно Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в собственные ворота.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что соперники сборной России за вход из группы на ЧМ разгромили своих оппонентов.