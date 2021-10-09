УЕФА пошутил над словаками после их поражения от сборной России

Официальный аккаунт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на русском в Twitter пошутил над сборной Словакии после поражения от россиян со счетом 0:1 в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.
Согласно данным УЕФА, сборная России владела мячом лишь 30% времени матча.
«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — написано в сообщении, к которому прикреплена гифка с удивленным лицом защитника сборной Словакии Милана Шкриньяра.
Именно Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в собственные ворота.
Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.
В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что соперники сборной России за вход из группы на ЧМ разгромили своих оппонентов.
���� Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую ��#ЧМ2022 #РоссияСловакия pic.twitter.com/tATH5OWcRs— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 8, 2021