Карпин: на следующий матч с капитанской повязкой может выйти и Захарян

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над командой Словакии (1:0) в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 ответил на вопрос, почему капитаном команды был выбран Далер Кузяев.

«Со стороны кажется, что Кузяев — самый тихий игрок сборной? А в следующем матче капитаном выйдет, например, Захарян — тоже не самый громкий футболист. На поле надо играть в футбол, а не кричать. Вы ошибаетесь, если думаете, что капитанство заключается в крике. Кричать можно и без повязки. Тот же Джикия без повязки руководит защитой и не только», — сказал Карпин на пресс-конференции.

За российскую команду дебютировали Сергей Терехов, Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

Ранее вратарь сборной России Матвей Сафонов назвал основную причину победы над Словакией.