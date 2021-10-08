Масалитин: если бы не футбольный бог и не Сафонов, сборной России пришлось бы тяжело

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу сборной России над Словакией со счетом 1:0 в отборочном цикле ЧМ-2022. Он констатировал, что не впечатлен игрой российской национальной команды.

«Игра оставляет желать лучшего. Конечно, тяжело: травмированных столько, сколько никогда не было. И люди, вышедшие на поле, отдали все силы. Но если бы не футбольный бог и не Сафонов, нам бы пришлось тяжело.

Естественно, не было сыгранности, это было заметно. Карпин пытался изменить игру заменами, но пока не вышли два центральных защитника, игры не было. В какой-то момент минут десять, если не больше, даже не могли перейти центр поля. Когда в конце были моменты — ну сделайте пять, шесть, семь передач: и защита отдохнет, и вам будет легче контролировать и чувствовать игру. Нет, в одно касание надо, бьют, бегут… Хорошо то, что хорошо заканчивается», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Через несколько дней, 11 октября, сборной России предстоит провести еще один матч квалификации мирового первенства — на выезде она сыграет со Словенией. По мнению Масалитина, ответственность перед игроками велика, и главное — добиться результата.

«Если при такой игре мы добьемся положительного результата, я не буду против. Пускай переживания и эмоции выплеснутся наружу. Может быть, мы все-таки выберем схему, которая будет более-менее приносить результат. Понятно, что в первом тайме была экспериментальная сборная. Но добились положительного результата — пускай.

К сожалению, времени на раскачку нет, каждая игра — решающая. И следующая игра, и с Хорватией, если дотянем. Тяжело: от команды ничего, кроме самоотдачи и большого желания, мы на поле не увидели», — заключил специалист.

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