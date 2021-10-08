Россия обыграла Словакию и осталась на втором месте в отборочной группе к ЧМ

В отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре в 2022 году, сборная России обыграла национальную команду Словакии.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

За российскую команду дебютировали Сергей Терехов, Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

Словакия располагается на четвертой строчке, имея в активе девять баллов.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Словакия сыграет с Хорватией. Встреча состоится 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Футбол. Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

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