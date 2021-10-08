Американский боец UFC отказался от поединка с Петром Яном

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роб Фонт отказался от поединка с россиянином Петром Яном, передает BJPenn.

«Нам звонили из UFC, но я только переболел коронавирусом и был не в состоянии начать тренировки. Я был очень расстроен, что не смог принять бой, но что ни делается, то к лучшему», — сказал Фонт.

Ян должен был провести бой за пояс чемпиона полулегкого веса с Алджамейном Стерлингом в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. Однако соперник россиянина принял решение сняться с поединка.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее Петр Ян обратился к болельщикам в преддверии поединка за временный пояс организации с Кори Сэндхагеном.