Федерацию хоккея Белоруссии возглавил олимпийский чемпион по гребле

Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович назначен председателем Федерации хоккея Белоруссии, сообщается на официальном сайте организации.

Решение о назначении бывшего спортсмена было принято на внеочередной конференции Федерации хоккея Белоруссии, которая прошла 8 октября в Доме футбола в Минске.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала экс-главу ФХБ Дмитрия Баскова на пять лет всех видов хоккейной деятельности на всех уровнях. В международной организации уверены, что руководитель БХР оказывал давление на игроков, которые выступали против президента страны Александра Лукашенко. Также функционер обвиняется в угрозах и злоупотреблении своим положением.

8 марта Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать старшего сына Александра Лукашенко и члена Совбеза Белоруссии Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. МОК также отказался признавать Баскова членом Исполкома НОК.