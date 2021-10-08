Минспорта предупредило спортсменов и тренеров о злоупотреблении препаратом «Эпокрин»

Министерство спорта России обратилось к спортсменам, тренерам и организациям с предупреждением относительно употребления препарата «Эпокрин», сообщает Telegram-канал Baza.

Действующим веществом препарата является рекомбинантный эритропоэтин, который входит в список запрещенных Всемирным допинговым агентством (WADA). Вещество улучшает доставку кислорода к мышцам и повышает выносливость. За его применение ранее были дисквалифицированы биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, пловец Виталий Мельников и другие.

«Просим принять меры для своевременного доведения направляемой информации до спортсменов, тренеров, иного персонала, а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и организаций, осуществляющих медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов на территории субъекта Российской Федерации», — говорится в письме ведомства.

В Министерстве спорта опасаются, что использование препарата «Эпокрин» в России не по медицинским показателям может привести к новым скандалам.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало тяжелоатлетов Беслана Гордогожева, Сергея Бондаренко и Марчела Гуйдю на четыре года за нарушение антидопинговых правил.