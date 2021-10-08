Президент Ла Лиги: цена телеправ не зависит от Месси и Роналду, у нас есть лучшая девятка Европы

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что уход из лиги нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду не сможет повлиять на коммерческую цену телеправ чемпионата. Слова Тебаса передает L'Equipe.

«Мы знали, что эти игроки уйдут – либо в силу возраста, либо по другим причинам. Цена телеправ на турнир не зависит от имен. Только что в США права на показ Ла Лиги выкупили на 8 лет. Кто знает, кто будет играть в Ла Лиге через 5 лет?

А здесь всегда были отличные футболисты. Для меня Бензема – лучшая девятка в Европе. На самом деле здесь нет причин для пессимизма», – сказал Тебас.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее экс-игрок сборной Англии заявил, что Роналду не выдерживает никакого сравнения с Месси.