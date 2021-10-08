Экс-игрок сборной Англии: Роналду не выдерживает никакого сравнения с Месси

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси по уровню футбола превосходит футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Слова Линкера передает Marca.

«Марадона и Лео делали и делают в каждой игре две или три вещи, которые ни я, ни почти никто не делал за всю карьеру. Они занимаются другим видом спорта. Я тоже люблю Криштиану. Я его очень уважаю, он тоже замечательный… Но мое честное футбольное мнение таково, что нет никакого сравнения с тем, кто лучший из-за того, что делает Лео», — сказал Линекер.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее Линекер, комментируя текущее положение «Барселоны», поразмышлял на тему ухода Лионеля Месси из каталонского клуба.