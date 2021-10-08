Бразилия обыграла Венесуэлу, забив в самой концовке матча два мяча

Сборная Бразилии в матче 11-го тура группового этапа отбора к ЧМ-2022 одержала победу над Венесуэлой со счетом 3:1.

На 11-й минуте счет открыл нападающей Венесуэлы Эрик Рамирес. На 71-й минуте защитник сборной Бразилии Маркиньос отыграл отставание своей команды. В концовке матча бразильцы забили еще два мяча: сначала Барбоза реализовал пенальти, а затем нападающий Антони увеличил отрыв.

Матч проходил на стадионе «Полидепортиво де Пуэбло-Нуэво в Сан-Кристобали (Венесуэла).

Таким образом, после девяти матчей сборная Бразилии возглавляет таблицу отборочного турнира, имея в активе 27 очков. Венесуэла находится на последнем месте в турнире, набрав лишь четыре очка в 10 матчах.

На втором месте располагается Аргентина, которая набрала 19 баллов.

Следующий матч бразильцы сыграют 11 октября против Колумбии. 10 октября Венесуэла на своем поле примет Эквадор.

Ранее Аргентина с Месси не смогла обыграть сборную Парагвая.