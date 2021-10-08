Экс-форвард сборной Англии: что бы случилось с «Барсой» без Месси? Теперь мы видим ответ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, комментируя текущее положение «Барселоны», поразмышлял на тему ухода Лионеля Месси из каталонского клуба. Слова Линкера передает Marca.

«Смотрю все матчи команды и считаю «Барселону» своим вторым клубом после «Лестера». И последние несколько лет я думал: что бы случилось с этой командой, если бы Месси не появился здесь однажды? Теперь мы все видим ответ на этот вопрос», — заявил Линекер.

После семи матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает девятую строчку, набрав 12 очков. В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что нападающий Лионель Месси во время выступления за «Барселону» «ходил по полю, потому что он не пробегал больше 8 км».