Емельяненко о бое с Джиганом: он, не стесняясь, пьет пиво ведрами

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился ожиданиями от предстоящего поединка с рэпером Джиганом.

«Думаю, я выиграю в первом раунде. Я на днях с ним встречался. Он такой, как булка с маслом — толстый, жирный. И причем, не стесняясь, пьет пиво ведрами. Он квадратный стал, еле ходит», — сказал Емельяненко на YouTube-шоу «Что было дальше?».

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Напомним, что в сентябре 2021 года Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым, в котором одержал победу по истечении трех раундов единогласным судейским решением.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Ранее Джиган заявил, что не сможет подраться с бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко 4 ноября.