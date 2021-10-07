Чемпион мира по борьбе Гаджиев: Польша поверила в меня, в отличие от России

Чемпион мира по вольной борьбе Магомедмурад Гаджиев рассказал, почему в 2014 году решил выступать за Польшу.

«После каждого соревнования я получаю много сообщений от болельщиков. Польша дала мне шанс, поверила в меня. В отличие от России, которая перестала верить в меня, когда мои результаты ухудшились. С другой стороны, конкуренция там огромная. Если выступишь слабо на турнире, на твое место будут претендовать десять человек», — приводит слова Гаджиева TVP Sport.

Спортсмен отметил, что семья поддержала его решение сменить гражданство и теперь болеет за Польшу в других видах спорта.

«Когда я был в гостях у родителей, они действительно смотрели другие виды спорта и болели за польских спортсменов», — отметил Гаджиев.

33-летний уроженец Дагестана завоевал золото на чемпионате мира 2021 года в Осло в весовой категории до 70 кг.

Ранее бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, рассказала, почему решила сменить спортивное гражданство. Она заявила, что в России слишком серьезная конкуренция, из-за чего спортсменки завершают карьеру в 16-18 лет.