Ургант пошутил над встречей Хабиба и Роналду

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал встречу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее в Instagram было опубликовано видео, на котором два спортсмена пародируют дуэль взглядов. Сначала они пытаются с серьезным лицом смотреть друг другу в глаза, но затем начинают смеяться.

«Фух, немного отлегло. Потому что последним россиянином, с которым обнимался до этого Криштиану Роналду, была Ирина Шейк. А Хабиб постеснялся бросить Криштиану, в отличие от Ирины», — сказал телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Интересно, кто из них больше испугался?» — спросил Дмитрий Хрусталев.

«Больше всех испугались акционеры «Манчестер Юнайтед», которые чуть было не купили за €100 млн одноногого футболиста», — отметил Ургант.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта 2021 года он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».